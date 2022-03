Tennis en padel Eisden start met G-tennis

MAASMECHELEN

Luc Ramaekers en Peter Vandermeulen van G-voetbal Eendracht Mechelen aan de Maas zetten samen met Daan Deckers Tennis en Padel Limburg Maas (LIMA) uit Eisden een nieuw project op om na G-voetbal ook G-tennis een kans te geven in Maasmechelen. Zaterdag 9 april is er een kennismakingsmoment op de tennisclub aan de Heufkensweg in Eisden Tuinwijk. “Wij trekken voetballertjes uit heel de provincie aan, maar willen ons aanbod nu uitbreiden naar tennis”, weten Luc en Peter. “In samenwerking met Tennis Vlaanderenen kunnen geïnteresseerden in acht lessen laagdrempelig kennis maken met tennis”, vult Daan Deckers namens LIMA aan. jth