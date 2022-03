Werner-Édouard de Saeger: “Eigenlijk zijn we al betrokken bij oorlog in Oekraïne”

België/Oekraïne

Een terwijl ons land zich opmaakt om een grote stroom Oekraïense vluchtelingen op te vangen, escaleert de oorlog in Oekraïne iedere dag meer en meer. Waarnemers vrezen dat het ogenblik dichterbij komt dat ook de NAVO bij de oorlog betrokken geraken. “Eigenlijk zijn we er al bij betrokken,” zegt expert internationale relaties Werner-Édouard de Saeger. “We sturen munitie en tankwagens. En vliegtuigen van de VS circuleren rond de Oekraïense grens om daar te fungeren als stoorzender. Dus eigenlijk doen we wel al wat”. Rusland bombardeert Oekraïne op een 30-tal kilometer van Polen. “Een duidelijk signaal,” zegt de Saeger. “We proberen vanuit het Westen om niet in het bloedbad verzeild te raken. De vraag is of dat mogelijk is, en dat zal de toekomst uitwijzen”. Men wil een Derde Wereldoorlog bij de NAVO absoluut vermijden. “Het is een complex geopolitiek en economisch verhaal. Wat wil Poetin bereiken? Het is moeilijk om in het hoofd van Poetin te kijken. De irrationaliteit van de man is onvoorspelbaar.” Iedereen wil dit conflict zo snel mogelijk oplossen, maar of dat überhaupt mogelijk is, is nog maar de vraag. “We zien in de onderhandelingen wel grote vooruitgang,” zegt de Saeger. “Maar alles hangt af van wat Poetin nu eigenlijk wil.”