Herdenkingsbomen voor sterrenkindjes op elke begraafplaats

Dilsen-Stokkem

Het stadsbestuur van Dilsen-Stokkem heeft afgelopen week op elke begraafplaats in de vijf deelgemeenten van de stad een herdenkingsboom geplant voor sterrenkindjes. Burgemeester Sofie Vandeweerd: “Een herdenkingsboom is een troost- en gedenkplaats voor alle mensen die hun veel te vroeg geboren kindje herinneren, nooit loslaten en meedragen in hun gedachten. Hoe jong een sterrenkindje ook sterft, het heeft voor vreugde gezorgd in het leven van veel mensen”.

“We hebben tientallen linten gemaakt om in de boom te hangen”, vertellen de drie vrijwilligers Lut Lipkens, Marlies Steyvers en Christiane Braun van dienstencentrum Stockheim. “Onze klas van de school Stebo Dilsen vervaardigde in de houtafdeling veel harten om aan de linten te hangen”, weet Keo Kortleven. Ook de leerlingen van de Stedelijke Humaniora Dilsen werkten mee.

Schepen Ingrid Erlingen: “De ouders kunnen deze houten harten en linten in deze bomen hangen. Hierop kunnen ze een kleine boodschap achterlaten. Bij elke boom is een Maaskei geplaatst met passende tekst. Steengoed projecten steunt het initiatief en leverde grote Maaskeien. Bij de bomen komt er een rustbank.” mmd