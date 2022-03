Hasselt vraagt vrijwilligers vaccinatiecentrum om nu vluchtelingen op te vangen

Hasselt

Een opvallend bericht uit Hasselt: het stadsbestuur is dringend op zoek naar vrijwilligers om te helpen bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen en doet daarbij beroep op de vrijwilligers die geholpen hebben bij de vaccinatiecampagne. Hasselt vraagt dezelfde mensen om opnieuw een steentje bij te dragen omdat het op korte termijn onmogelijk is om nieuwe kandidaten te screenen. De taken van de vrijwilligers zijn afhankelijk van de noden van het moment.