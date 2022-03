17-jarige student overleden in Hasseltse jeugdherberg, politie start onderzoek

Politie en parket zijn een onderzoek gestart naar de dood van een 17-jarige Spaanse student. Hij overleed zondag in de Hasseltse jeugdherberg Hostel H. Hij was net in ons land in het kader van een uitwisselingsproject met Humaniora Kindsheid Jesu.

De omstandigheden van het ongeval zijn voorlopig nog onduidelijk. Vast staat dat het lichaam van de 17-jarige jongen onderaan een trap aangetroffen werd. “We gaan ervan uit dat hij gevallen is, maar meer weten we op dit moment niet”, zegt Paul Biliet, directeur van de vzw Vlaamse Jeugdherbergen. “Het parket en de politie zijn bezig met een onderzoek. Hopelijk geeft dat snel meer duidelijkheid.”

Het draaiboek van ongewone sterfgevallen werd opgestart. In het kader van dat onderzoek moet nog een autopsie en toxicologisch onderzoek plaatsvinden.

De student verbleef nog maar net in ons land, in het kader van een uitwisselingsproject. De Hasseltse school Humaniora Kindsheid Jesu ontving vanaf maandag leerlingen uit Italië, Griekenland, Noorwegen en Spanje. De meesten onder hen verbleven bij Belgische leerlingen thuis, maar voor een handvol Spaanse en Noorse leerlingen en hun leerkrachten werd een oplossing gevonden in Hostel H in Hasselt.

Verslagenheid

In een e-mail laat de directie van Humaniora Kindsheid Jesu weten dat de verslagenheid groot is. “De Spaanse delegatie wenst zo snel mogelijk terug naar Spanje te gaan”, klinkt het in de e-mail. “Onze leerlingen hebben de afgelopen coronajaren enorm uitgekeken om elkaar te ontmoeten. Daarom hebben de Noorse, Italiaanse en Griekse delegatie beslist om in België te blijven en het project verder te zetten.”