Broers Kristof en Ivo Geuens wonen alle (uit)wedstrijden van Meeuwen bij per fiets: “We zijn niet van suiker”

Je hebt supporters en je hebt die hard-fans. Tot die tweede categorie behoren ongetwijfeld Kristof en Ivo Geuens. De broers uit Wijchmaal gaan dit seizoen naar elke wedstrijd van SK Meeuwen (2B)… per fiets. En als we zeggen élke match, is dat erg letterlijk te nemen. Ook op verplaatsing, zelfs aan de andere kant van de provincie, zijn Kristof (44) en Ivo (49) door weer en wind present met hun tweewielers.