Tesla wil volgende week in Duitsland gemaakte auto’s leveren

De Amerikaanse automaker kreeg pas begin maart een definitieve vergunning voor de fabriek in het Duitse Grünheide, nabij Berlijn. De fabriek - de eerste van Tesla in Europa - werd wel al gebouwd met voorlopige vergunningen. Amper twee weken later, op 22 maart, zouden de eerste auto’s al aan klanten worden geleverd. Dat zou gebeuren tijdens een plechtigheid in Grünheide, waarop naar verwachting ook topman Elon Musk aanwezig zal zijn.

LEES OOK. Eerste Europese Tesla-fabriek in Duitsland kan eindelijk wagens beginnen bouwen