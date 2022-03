Voor het eerst in twee jaar is er weer griep onder de mensen. — © TV Limburg

Limburg

De griep is terug van weggeweest. Huisartsen merken in hun praktijken een toename van het aantal patiënten met symptomen als hoesten en koorts hebben. De reden dat de griep gedurende twee jaar zo goed als wegbleef, is te wijten aan de coronamaatregelen. Sociale contacten vielen weg en we droegen vaak een mondmasker. De maatregelen zijn versoepeld, maar dat neemt niet weg dat het coronavirus niet meer bestaat. Integendeel, ook het aantal coronabesmettingen stijgt opnieuw.