De vier broers Bertrands (vlnr Marijn, Bram, Dries, Karel) stonden zaterdagavond in Alken voor het eerst samen in het eerste elftal van Eksel. — © rr

Een uniek gebeuren zaterdagavond in Alken. Met nog ruim een kwartier te gaan kwam bij Eksel (1prov.) Bram Bertrands in voor Pollaris en dat betekende dat voor het eerst de vier broers Bertrands samen tussen de lijnen stonden. “Hier keek ik al van mijn zestien jaar naar uit. Maar dat was te vroeg”, zegt Bram, met z’n 20 de jongste van het viertal.