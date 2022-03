Vader onder invloed betrapt tijdens autorit met zoon (10) in Voeren

Voeren

De politie van Voeren betrapte zaterdagnamiddag een 33-jarige vader uit het Waalse Dalhem. De man, die rondreed met zijn tienjarige zoon, bleek onder invloed van cannabis en cocaïne. De man moest zijn rijbewijs meteen voor vijftien dagen inleveren.

Een chauffeur (65) uit Maastricht blies zaterdagnacht dan weer positief en moest zijn rijbewijs voor zes uur inleveren. De zestiger moest ook meteen een boete van 1.269 euro ophoesten. Dezelfde boete moest betaald worden door een Pool (39) die even later positief blies. Omdat hij niet kon aantonen dat hij een rijbewijs had liet de politie zijn auto in beslag nemen.

ppn