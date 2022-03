Berten Koopmans en co kwamen tegen Membruggen voor het eerst in veertien wedstrijden niet tot scoren. — © Bart Borgerhoff

Munsterbilzen is zijn koppositie in 3A kwijt. De ploeg van coach Leduc kwam na een indrukwekkende reeks (32 op 36) zondag voor het eerst in veertien matchen niet tot scoren: 0-0 tegen Membruggen.