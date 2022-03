Bree

Dit jaar neemt Philip Plessers het voorzitterschap van de Ronde Tafel waar. “Als goed doel koos ik voor de Sint-Vincentiusvereniging De Kleine Drempel op ’t Stift”, aldus Philip. “Wegens corona moesten we creatief zijn: we besloten zelf een gin op de markt te brengen en die te verkopen.” En met succes: de verkoop bracht 4.000 euro in het laatje. De mensen van De Kleine Drempel waren erg in hun nopjes met dit gul gebaar. pabr