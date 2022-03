Zonhovense Roadrunners pakken hoofdprijs op Crufts, de hoogmis voor de hondensport

Op Crufts, de hoogmis voor de hondensport in het Britse Birmingham, won Roadrunners uit Zonhoven de finale in het flyball. “Winnen op het grootste evenement in de bakermat van de hondensport is gewoon fantastisch”, vertelt Dave Maris.

“Crufts is het grootste evenementen voor honden met duizenden bezoekers”, weet Dave Maris van Roadrunners Flyball Team uit Zonhoven. Flyball is een estafetteloop voor honden. “Woensdagavond reden we met een tiental leden en een handvol supporters naar Birmingham. De honden kregen voldoende rusttijd onderweg, waardoor ze enorm veel zin hadden in de competitie. Al zorgden de aanmoedigingen van de vele supporters de eerste dagen nog voor zenuwachtigheid bij de dieren. We slaagden er toch in om ons te plaatsen voor de finaleronde op zondag via een meetingrecord. In de eindstrijd waren we bovendien te sterk voor regerend kampioen ‘Focus’. Fantastisch om de Britse teams in eigen huis te kloppen. En dat op het belangrijkste evenement in onze sport. Dankzij deze overwinning zijn we meteen zeker van de kwalificatie voor de volgende editie”, zo geniet Maris na.

© Youtube

(gsb)