Pete Davidson stuurt sms’jes naar Kanye West: “Word verdomme eens volwassen”

Pete Davidson (28) zou in een aantal tekstberichten aan Kanye West (44) hebben gezegd dat hij klaar is met het gedrag van de rapper. De vermeende sms’jes werden op Instagram gedeeld door zijn vriend en komiek Dave Sirus.

De bewuste berichten werden zondagmiddag geplaatst, nadat West op zijn Instagram kritiek had geuit op de opvoedkundige vaardigheden van zijn ex Kim Kardashian.

Davidson noemde Kardashian in zijn berichten “Letterlijk de beste moeder die ik ooit heb ontmoet. Wat ze doet voor die kinderen is geweldig en je hebt geluk dat ze de moeder van je kinderen is”, schreef hij.

Daarna zou de komiek zijn standpunt duidelijk hebben gemaakt. “Ik heb besloten dat ik niet meer zal toestaan dat je ons zo behandelt en ik ben klaar met zwijgen”, schreef hij. ”Word verdomme volwassen.”

Stoppen met aardig zijn

Ook zou de Saturday night live-komiek ervoor gezorgd hebben dat er in de comedyshow geen grappen over West zouden worden gemaakt.

“Je hebt geen idee hoe aardig ik voor je ben geweest, ondanks je acties naar mij toe. Ik heb je gesteund, ook al behandel jij mij steeds slecht. Maar als je me onder druk blijft zetten zoals je de afgelopen zes maanden hebt gedaan, dan stop ik met aardig zijn.”

“In bed met je vrouw”

Toen de rapper hem vroeg waar hij juist was, stuurde Davidson een foto van zichzelf waarop hij met zijn vingers een vredesteken laat zien en zijn tong uitsteekt, samen met de tekst: “In bed met je vrouw.”

Davidson deed tijdens het gesprek nog een poging om samen af te spreken om de zaken voor eens en altijd uit te spreken: “Waarom spreken we niet af? Eén op één. Van man tot man. Wat je je familie aandoet is gevaarlijk en zal ze voor het leven beschadigen.”

West stelde voor om hem te ontmoeten bij zijn zondagsdienst, maar Davidson weigerde. “Dit is niet openbaar, maat. Ik ben hier niet voor de foto‘s of de pers”, schreef hij voordat hij suggereerde dat publiciteit ”blijkbaar alles is waar je om geeft”.

“Laat me je helpen”

Davidson bood ook aan om West te helpen met zijn geestelijke gezondheid. Naar verluidt schreef hij: “Het is zo triest om te zien dat je je legacy elke dag meer kapot maakt.”

Hij voegde eraan toe dat ook hij heeft geworsteld met zijn geestelijke gezondheid: “Laat me je helpen. Het is geen gemakkelijke weg. Je hoeft je niet meer zo te voelen. Het is geen schande om hulp te zoeken. Je zult zo gelukkig zijn en vrede hebben.”

Uiteindelijk stuurde de komiek nog enkele berichten naar West, maar deze werden niet meer beantwoord.

Levend begraven

Davidsons relatie met Kardashian werd vrijdag op Instagram officieel gemaakt, meer dan een week nadat de realityster wettelijk vrijgezel werd verklaard. Het gerucht dat de twee een koppel waren verscheen in oktober vorig jaar voor het eerst in de pers na een kus tijdens een optreden in Saturday night live.

Nadat de geruchten over het stel begonnen, begon West zich uit te spreken tegen zijn ex-vrouw en haar nieuwe lief. Eerder deze maand veroorzaakte de rapper nog opschudding met een videoclip voor zijn nummer Eazy waarin Davidson in een animatie ontvoerd, vastgebonden en levend begraven werd.