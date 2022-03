Na twee jaar opnieuw kampioenen gehuldigd in Tongeren

Tongeren

Na twee jaar werd er opnieuw een kampioenenhulde georganiseerd door de stedelijke Sportraad. José Olefs werd gehuldigd als verdienstelijke vrijwilliger. Hij ontfermt zich over de wedstrijden van alle Datovoc-ploegen. De meeste titels blijven in handen van dezelfde sporters: amazone Liezel Everars werd opnieuw beloftevol sportfiguur. Elodie Francart (atletiek) is opnieuw het beloftevolle meisje en Korneel Weekers (atletiek) de beloftevolle jongen. De atletiekploeg van ADD is de beloftevolle jeugdploeg. Mieke Gorissen (atletiek) verlengt haar titel van Sportvrouw en Bram Lentjes (modelvliegen) kaapt opnieuw de titel van Sportman weg. diro