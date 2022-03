Helden en schurken in de Boekerij

Riemst

De maand maart is ook in Riemst ‘Jeugdboekenmaand’. In de lokale bibliotheek gaat dat gepaard met een aantal leuke evenementen die kaderen in het nationale thema ‘Helden en schurken’. Heel de maand maart loopt er een Bibster-spel waarbij jongeren met een tablet of smartphone verborgen codes moeten zoeken die via speurwerk tot de oplossing leiden. Verder zijn er ook voorleesmomenten. Woensdag 9 maart stond de lezing in het teken van Helden, met name de brandweerlieden. Volgende woensdag 16 maart om 15.30 uur staan de Schurken in de kijker. (eva)