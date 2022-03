Vijftiger krijgt 4 jaar omdat hij ex met glasscherf in gezicht steekt

Een 52-jarige man uit Mol krijgt een celstraf van vier jaar omdat hij zijn ex met een stuk glas in het gezicht stak. De vrouw is verminkt en krijgt een schadevergoeding van 44.507 euro.

De feiten speelden zich af op 28 oktober 2019 in hun woning in Kinrooi. De vrouw had een punt gezet achter haar relatie en wilde het huis verkopen. De vijftiger kon dit niet verkroppen en kwam nog geregeld bij haar over de vloer, tot er iets knapte en hij door het lint ging tijdens een discussie. “De man sloeg een glas kapot, nam een scherf en sneed ermee in het gezicht van het slachtoffer”, aldus de procureur. “Nadien bedreigde hij haar en eiste hij dat ze in therapie zou gaan.”

De vrouw smeekte de vijftiger om haar naar het ziekenhuis te brengen, maar ook dat deed de man niet zonder te dreigen. Hij verzon een verhaal waarbij het leek dat de vrouw van de trap was gevallen zodat de dokters geen argwaan zouden krijgen over de verwondingen. “Tot de vrouw plots de kans zag om een ambulancier aan te klampen en de waarheid te vertellen”, zo zei de aanklager.

Brief

De man bekende de feiten, maar stelde veel spijt te hebben van zijn daden. Tijdens zijn verhoor door de Tongerse rechter las hij een brief voor. “Ik sta hier vol schaamte, maar ik kan de klok niet meer terugdraaien. Ik heb oprechte spijt en wil mijn excuses uitdrukken. Ik zou haar nooit moedwillig willen raken en ik hoop dat ik de kans krijg om dingen recht te zetten.”

De vrouw kreeg negen hechtingen in haar kin en is verminkt voor het leven door het zichtbare litteken. Volgens haar advocaat, meester Pieter Helsen, wil de man de feiten vooral minimaliseren en ging het niet om een ongeluk. “Hij tikte heel voorzichtig het glas stuk, zodat hij zichzelf niet zou verwonden. Dan sneed hij heel traag in de kin van mijn cliënte. Hij stak zelfs haar sjaal in haar mond zodat ze niet kon schreeuwen.” De vrouw krijgt een schadevergoeding van 44.507 euro. Er wordt ook een voorbehoud voorzien voor psychotherapie. “Deze feiten hebben een enorme impact op mijn cliënte”, aldus Helsen. “Er is een leven voor en een leven na de feiten. Zij was voordien een succesvolle zakenvrouw met een directiefunctie in groot bedrijf. Daar blijft niets meer van over.”

De man werd maandag door de Tongerse rechter veroordeeld tot een celstraf van vier jaar en een geldboete van 1.600 euro met gedeeltelijk uitstel.