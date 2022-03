Rotary Juniperus bereidt 991 maaltijden voor het goede doel

Hasselt

De leden van Rotary Hasselt Juniperus hebben al voor de 12de keer hun sobere-maaltijdactie georganiseerd. “Dat houdt in dat wij zelf volledige maaltijden met soep, een hoofdgerecht en een dessert bereiden en die dan verkopen voor het goede doel, voornamelijk voor Sint-Vincentius Hasselt”, zegt Patrick Vandewalle. “Dit jaar hebben we maar liefst 991 maaltijden verkocht. Die konden onze klanten komen afhalen in feestzaal het Krekelhof of aan huis laten leveren. Uiteraard gaan we er volgend jaar opnieuw voor, hopelijk halen we dan de 1000!” raru