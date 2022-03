De Billekes lopen 24 uren voor Kom op Tegen Kanker

Alken

De 8 teamleden van de familie Billen hebben beurtelings 24 uur aan een stuk op een loopband bijna 210 km kilometer bij elkaar gelopen. De supporters konden een gokje wagen naar de totale afstand die ze zouden lopen, met als typische Alkense hoofdprijs het gelopen aantal kilometer in flesjes Cristal-bier. Lies uit Alken was met 210,3 km het dichtst bij de 209,13 km, de uiteindelijke eindafstand. Samen met de wafelverkoop en de steun van enkele sponsors haalden ze zo 5.000 euro binnen voor de 100-kilometer-run in Genk op zondag 20 maart. Al het geld gaat naar Kom op Tegen Kanker. rudc