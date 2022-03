Bestuurder (63) laat het leven bij ongeval op E40 in Landen

Een auto die in de richting reed van Brussel, week opeens af van de rijbaan en belandde tegen de vangrail. De bestuurder, een man van 63 jaar uit Ans, overleed. Zijn passagier, een vrouw van 71 jaar uit Ans, raakte lichtgewond. De man zou tijdens het rijden onwel zijn geworden, volgens de passagier. Verschillende getuigen bevestigden dat er geen ander voertuig betrokken was bij het ongeval. Er werd om die reden geen verkeersdeskundige of wetsarts aangesteld.