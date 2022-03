Londense burgemeester wil huizen van Russische oligarchen openstellen voor Oekraïense vluchtelingen

De burgemeester van Londen, Sadiq Khan, denkt eraan Oekraïense vluchtelingen onder te brengen in eigendommen van Russische oligarchen in de Britse hoofdstad. Een groot deel van de woningen in Londen staat toch al leeg, zo zei Khan maandag tegen Times Radio.

De Labour-politicus is van mening dat veel van de eigendommen van Russische superrijken zijn gekocht om geld wit te wassen in plaats van om in te wonen. “Het zijn geen flats maar gouden bakstenen”, voegde Khan eraan toe. “Ik denk dat de regering ze in beslag moet nemen en voordat ze worden verkocht moeten ze worden gebruikt om Oekraïners te huisvesten.” Hij sprak van “poetic justice”.

De Britse regering heeft de afgelopen weken haar aanpak van Russische oligarchen, die lange tijd als laks werd bekritiseerd, aangescherpt. Deze week wordt een nieuwe wet van kracht die het voor superrijke buitenlanders moeilijker maakt om zich achter lege vennootschappen en stromannen te verschuilen wanneer ze in Groot-Brittannië onroerend goed en andere investeringen kopen.

Het zal ook gemakkelijker zijn om sancties op te leggen aan personen. Vorige week zorgden de Britse autoriteiten voor opschudding toen ze de Russische miljardair en eigenaar van de Engelse voetbalclub Chelsea, Roman Abramovitsj, op de sanctielijst plaatsten. Verwacht wordt dat anderen zullen volgen.