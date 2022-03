Krijgen Pep Guardiola en Jurgen Klopp hun zin na klachten over druk speelschema? “In juni stemming om vijf wissels opnieuw in te voeren”

De Premier League is de enige grote Europese competitie die het systeem met vijf wissels weer afvoerde. De roep om opnieuw naar vijf wisselmogelijkheden te gaan klinkt steeds luider. Volgens het Engelse Daily Mail staat er daarover in juni een stemming op het programma. De topclubs zijn voor, enkele kleine clubs zijn tegen.

Vanwege de coronapandemie herstartte de Premier League in 2020 met vijf mogelijke vervangingen per team. Het seizoen werd op die manier uitgespeeld en ook andere competities volgden dat voorbeeld. In België en alle grote Europese competities is de regel nog steeds van toepassing, in de Premier League werden de wisselmogelijkheden vorig seizoen alweer teruggeschroefd.

Meerdere topcoaches, waaronder Jürgen Klopp (Liverpool) en Pep Guardiola (Manchester City), opperden al verschillende keren om opnieuw vijf wissels toe te laten. Door het drukke speelschema van de Engelse ploegen zijn vijf wissels per wedstrijd geen overbodige luxe. “We speelden zondag, woensdag, zaterdag en dinsdag. Het is een verschrikkelijk schema”, zei de Liverpool-coach vorige week nog. Het is essentieel dat we weer naar vijf wisselmogelijkheden gaan.”

© ISOPIX

Topclubs in het voordeel?

The Daily Mail meldt dat er in juni gestemd zal worden over de kwestie. De topclubs en de Engelse voetbalbond zouden allen achter een herinvoering van het systeem met vijf wissels staan. Enkele kleinere ploegen vinden echter dat de regel oneerlijk is, omdat rijkere clubs met ruimere kernen dan in het voordeel zijn.

Maheta Molango, CEO van de Engelse voetbalbond, is het daar niet mee eens. “We zijn er absoluut voorstander van”, zei Molango bij The Daily Mail. “Er zou geen discussie moeten zijn over competitief voordeel, want daar heeft het niets mee te maken. Studies bewijzen dat. Dit is puur een kwestie van welzijn voor de spelers. Als er zoveel wedstrijden zijn dan moeten spelers ook de kans krijgen om deftig uit te rusten.”