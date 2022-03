Veel zon tot na het weekend: “Woensdag zelfs temperaturen tot 19 graden”

De lente is echt in het land: woensdag halen we temperaturen tot maar liefst 19 graden in het binnenland. En ook tijdens het weekend blijft het aangenaam weer. “We gaan een zonnige periode tegemoet”, zegt KMI-weerman David Dehenauw.

Dinsdag verwacht het KMI nog wat zware bewolking met regen over de regio’s nabij de Franse grens. Maar nadien wordt het echt lenteweer. “Woensdag wordt de warmste dag van de week met temperaturen tot 18 of 19 graden. Dat komt omdat er een aanvoer is van zuidelijke wind”, zegt weerman David Dehenauw.

En ook na woensdag blijft de zon schijnen. In de nacht van woensdag op donderdag kunnen er wel wat storingen zijn met kans op wat wolken maar donderdag, vrijdag en tijdens het weekend wordt het opnieuw zonnig. “We zullen dan wel lagere temperaturen halen tot zo’n 12 of 15 graden. En dat tot en met zondag. Maar de nachten worden dan ook weer kouder door de opklaringen, dus grondvorst blijft mogelijk. Voor volgende week verwachten we nog steeds hetzelfde weer met veel zon en weinig of geen neerslag”, aldus Dehenauw.