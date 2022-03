Politie neemt bromfietsen en auto in beslag in Heusden-Zolder

De politie van Heusden-Zolder nam bij de weekendcontroles vier bromfietsen en een auto in beslag. Een hardrijder die 164 km/uur reed in een zone 70 speelde dan weer zijn rijbewijs kwijt.

De snelheidsduivel werd door een patrouille nagereden nadat ze hem op de Beringersteenweg hadden geflitst. Ook twee andere chauffeurs werden nog even nagereden, maar bleven onder de grens voor de intrekking van het rijbewijs. Ze werden ter plaatse op hun zware snelheidsovertreding gewezen.

Vier bromfietsers zagen hoe hun scooters veel sneller gingen dan toegelaten. De tweewielers klasse A (max 25 km/uur) haalden 74 en 66 km/uur terwijl de klasse B-voertuigen (max 45 km/uur) 64 en 99 km/uur gingen. De chauffeurs speelden hun scooters voor 30 dagen kwijt en zullen zich voor de rechtbank moeten verantwoorden.

Voorts nam de politie een wagen met luide uitlaat in beslag in de Brugstraat. De auto met Nederlandse exportplaten die vervallen waren bleken aan een ander voertuig toe te behoren. He chassisnummer en de papieren kwamen niet overeen waarna het voertuig in beslag werd genomen.

Tot slot waren er 13 pv’s voor gsm’en achter het stuur en stelden de politiemensen nog eens 30 andere overtredingen vast. van de 3.861 chauffeurs die de flits passeerden werd 13 procent geflitst. ppn