Genkenaar krijgt 6,6 miljoen euro boete voor ontkleuren 2,2 miljoen liter diesel

Een 44-jarige Genkenaar is maandag in Hasselt veroordeeld tot 20 maanden cel en een gigaboete van bijna 6,6 miljoen euro voor het ontkleuren van rode diesel. Samen met nog drie kompanen bewerkte hij 2,2 miljoen liter diesel in een loods langs de Aubruggestraat in Ham.

Douane en Accijnzen ging over tot actie nadat het een anonieme klacht ontving. Het bracht de speurders naar een vennootschap met maatschappelijke zetel in Tielt en naar de loods in Ham. Na het doorspitten van de lijst met klanten en leveranciers bleek al snel dat er wat loos was. Een handelaar beschikte niet over een vergunning en er doken onduidelijkheden op met de klanten- en leverancierslijsten. Na de observatie van een tankwagen met rode diesel kwamen de speurders in de Aubruggestraat in Ham terecht. Uit de loods ontsnapten dampen en waren de geluiden van compressoren te horen. Allemaal alarmsignalen die wezen op het ontkleuren van rode diesel. Die brandstof is goedkoper in aankoop door de lagere accijnzen dan de brandstof die u tankt in een tankstation.

LEES OOK. Door dure diesel rijden meer mensen op rode diesel: wie gepakt wordt, betaalt stevige boete

Bekentenissen

Op 9 juni vorig jaar viel Douane en Accijnzen binnen in de loods. Daar betrapten ze de 44-jarige Genkenaar en een Turk van 39 jaar zonder wettelijke papieren op heterdaad. Er lagen tal van grondstoffen om de diesel te ontkleuren, zoals 6 ton bleekaarde. Onderzoek wees uit dat ze sinds april 2021 bezig waren met hun handeltje. De Genkenaar en de Turk konden op het proces niet anders dan schuld bekennen. Telefonie- en bankkaartonderzoek speelden eveneens in hun nadeel. Het leverde het duo een voorhechtenis van vijf maanden op. In het vonnis had de rechter het over een verminderd normbesef en een frauduleuze ingesteldheid bij de daders. “Door het plegen van deze feiten liep de schatkist accijnzen en een energiebijdrage mis waardoor de gemeenschap het slachtoffer is.”

LEES OOK. Zaak dieselfraude Ham heeft link met Nederlands crimineel netwerk

Vrijspraak stromannen

Het komt de Genkenaar op 20 maanden cel effectief en een boete van net geen 6,6 miljoen euro te staan. Voor de Turkse mededader hield de rechter rekening met zijn gunstig strafrechtelijk verleden. Hij kreeg eveneens 20 maanden cel, maar dan met uitstel. Ook draait de dertiger op voor een boete van 6,6 miljoen euro, maar hij krijgt uitstel voor 5,9 miljoen euro. Een 43-jarige Turk, van wie zijn truck in de loods stond, is veroordeeld tot eenzelfde straf. Voor een vierde kompaan, een Perenaar van 60, had de rechter 15 maanden cel met uitstel in petto plus ook een effectieve boete van 660.000 euro. Negen andere verdachten, waaronder enkele firma’s, kregen de vrijspraak. Volgens de rechtbank zijn ze misbruikt als vehikel of als stroman en is het misdrijf niet moreel toe te kennen. Tot slot is de 2,2 miljoen liter diesel verbeurd verklaard net zoals compressoren en werkmateriaal. De veroordeelden draaien ook nog eens samen op voor de tegenwaarde van de diesel, goed voor een bedrag van 1,4 miljoen euro.