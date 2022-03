Doorbraak in ‘cold case’ van juf Mieke: oud-leerling bekent na meer dan een jaar

Een 37-jarige man uit Berchem is zondagnamiddag gearresteerd in het kader van het onderzoek naar de moord op Maria ‘Mieke’ Verlinden (59), die op 10 november 2020 dood werd aangetroffen in haar woning in Herentals. De man legde gisteren een gedetailleerde verklaring af. Dat meldt het parket van Antwerpen maandag.

Op dinsdag 10 november 2020 werd de 59-jarige Maria ‘Mieke’ Verlinden dood aangetroffen door haar man in hun woning in de Fabiolastraat in Noorderwijk. De dader had buitensporig zwaar geweld gebruikt. Er werd niets gestolen: een portefeuille met geld lag onaangeroerd op de eetkamertafel.

Op vraag van de onderzoeksrechter werd een uitvoerig DNA-onderzoek opgestart. In dat kader heeft de 37-jarige verdachte uit Berchem onlangs een uitnodiging van de speurders gekregen voor een verhoor en de afname van een DNA-staal. De man is een oud-leerling van juf Mieke. Nog voor het DNA-staal werd afgenomen, heeft de man bij de speurders een uitvoerige verklaring afgelegd over zijn betrokkenheid bij de feiten. De dertiger was niet gekend bij politie en gerecht.

Vandaag worden nog extra onderzoeksdaden uitgevoerd, onder meer de analyse van het DNA-staal. De onderzoeksrechter zal de man morgen verhoren tijdens de voorleiding. De familie zegt enorm gerustgesteld te zijn door de opheldering.

