Leerlingen De Dageraad zijn detectives in wording

Kortessem

Binnen de OASsE OV1 van de Dageraad te Kortessem werken ze rond thema’s die ze doortrekken naar de verschillende vakken. Om het huidige thema ’EHBO en Hulpdiensten’ af te sluiten werd er een projectweek georganiseerd. De leerlingen kregen een raadsel in verband met een ongeval en moesten dit als detectives oplossen. Maar om detectives te worden moesten ze elke dag opdrachten uitvoeren. Zo maakten ze kennis met de EHBO-technieken en wondverzorging. Ze ondervonden zelf hoe het is om blind te zijn of om iemand in een rolstoel te vervoeren. Met z’n allen hebben ze geleerd hoe ze een bus op een snelle en efficiënte manier moeten evacueren. Een detective moet sportief zijn, dus de leerlingen kregen ook een beweegparcours voorgeschoteld. De politie is ook op bezoek geweest. Ze gaven uitleg over hun functie en over de materialen. Enkele leerlingen mochten ervaren hoe het was om geboeid te worden en ze mochten allemaal een plaatsje nemen in de combi. (rapo)