Kinderen knutselen met Mieke in de natuur en de bieb

‘s-Gravenvoeren

Onder leiding van Mieke Nijssen beleefden elf kinderen tussen 7 en 9 jaar een leuke creatieve namiddag in en rond de bieb in ’s-Gravenvoeren. Mieke had een spannende speurtocht uitgezet zodat de jongens en meisjes zich eerst even buiten mochten uitleven. In de bibliotheek zelf werden schaar, papier en lijm en ander materiaal bovengehaald om samen leuke dingen te knutselen. Ook was er een leesmoment met boeken en stripverhalen. Ook de inhoud van een speciaal koffertje op de tafel trok alle aandacht. Met de handen in de lucht en gekke bekken trekken toonden de kinderen dat zij het naar hun zin hadden. (nm)