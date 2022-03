Politie arresteert drie winkeldieven in Hasselt

De politie kreeg vorige week maandag rond 14 uur een melding van winkeldieven die hun slag hadden geslagen in een Carrefour-filiaal in Hasselt. Een persoon werd daarbij op heterdaad betrapt door een beveiligingsagent van de winkel. De verdachte had verschillend flessen drank op zak. De politie startte een onderzoek en ze konden aan de hand van de info van een medewerker van de winkel twee andere verdachten vatten.

De auto van het drietal stond in de omgeving en werd doorzocht. In de wagen lag kledij die gestolen werd uit de Decathlon in Hasselt. In totaal konden de daders voor bijna 600 euro aan producten stelen. De winkelwaar werd teruggegeven aan de winkels.

De politie arresteerde de drie mannen van 24, 25 en 26 jaar. Ze werden verhoord en zullen in het kader van de snelrechtprocedure binnenkort voor de rechtbank verschijnen. ppn