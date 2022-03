Geen mondmaskers, wel mombakkesen op bal masqué

Hasselt

Ondanks de afschaffing van de mondmaskerplicht liepen er zaterdag heel wat gemaskerden rond in zaal de Biekaar in Tuilt. Logisch, want de Hasseltse stadsraad organiseerde daar al voor de zesde keer zijn bal masqué. “Blij dat na een jaar corona-onderbreking de carnavalsmaskers weer op mogen”, lacht Thierry Germeys, de man die zeven jaar geleden het initiatief nam voor dit unieke hoofdstedelijke carnavalsfeest. Het bal zorgde voor een pak ambiance bij de’ hongerige’ carnavalvierders. Voor de muzikale hapjes zorgden monumenten als Stiepke Jos, het duo Festeyn en ambiancebeest DJ Andy. raru