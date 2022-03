Lenny Kravitz plaatst ontroerende post over dochter Zoë op Instagram

De Fly away-zanger (57) was in de studio om zijn dochter te steunen voor haar allereerste optreden in de populaire comedyshow. De trotse papa van de 33-jarige Batman-actrice postte twee foto‘s op Instagram.

“Om je te zien schitteren in hetzelfde gebouw waar je grootouders elkaar hebben ontmoet en werkten was surrealistisch”, schreef hij. ”Je was perfect. Ik hou eindeloos van je.”

Zoë’s grootouders waren Sy Kravitz en Roxie Roker, die elkaar hebben ontmoet in het Rockefeller Center in New York, waar de studio van Saturday night live zich bevindt. Hij was destijds redacteur voor NBC News en Roxie een secretaresse aldaar.

