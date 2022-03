Vrouw (83) levenloos aangetroffen in beek in Willebroek

Heindonk

In een beek in de Beenhouwerstraat in Heindonk (Willebroek) is maandagochtend het lichaam van een 83-jarige vrouw aangetroffen. De hulpdiensten kwamen ter plaatse maar hulp kon niet meer baten. Het slachtoffer was overleden. Wat er precies is gebeurd en hoe de vrouw is de beek is beland, is nog niet duidelijk maar voorlopig wijst niets in de richting van iets crimineels of een verkeersongeval. De politie onderzoekt de zaak verder. tdk