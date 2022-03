Hasselt

Christophe Vandermissen (34) uit Hasselt, IT-consultant bij Ordina.

Harn Goh (32) uit Maleisië, studente.

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “Vijf jaar geleden is mijn broer in Indonesië getrouwd en Harn was daar als vriendin van mijn schoonzus. Op dat feest zijn we verliefd geworden”, vertelt Christophe.(raru)Bekijk hier alle Limburgse huwelijken