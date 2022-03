PAS GETROUWD: Sanne en Rob in Hasselt

Hasselt

Rob Lipkens (37) uit Hasselt, bandenmonteur bij Q-Team in Houthalen.

Sanne Coemans (33) uit Herk-de-Stad, huishoudhulp bij Daoust in Hasselt.

Kinderen: Zsofi (9) en Elouise (8).

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “Twaalf jaar geleden hebben we elkaar ontmoet tijdens een vakantie in de Languedoc”, zegt het bruidspaar. “Daarna hebben we elkaar uit het oog verloren en twee jaar geleden zijn we elkaar opnieuw tegengekomen en zijn we een koppel geworden.” (raru)

