Hasselt

Amakue Ayvivi (33) uit Hasselt, huisschilder bij Webeco in Sint-Truiden.

Sarah Hauben (27) uit Riemst, inburgeringsbegeleider.

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “Ik heb in het asielcentrum van Leopoldsburg verbleven en Sarah was daar een van de begeleiders”, vertelt Amakue. “Een jaar geleden zijn we een koppel geworden.” (raru)

