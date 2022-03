PAS GETROUWD: Sevda en Selim in Heusden-Zolder

Heusden-Zolder

Selim Akbel (24) uit Gent, industrieel elektricien bij Elektrotechniek Van Hecke.

Sevda Polat (22) uit Heusden-Zolder, arbeidster bij Katoen Natie.

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “We hebben elkaar ontmoet via sociale media. Toen ik mijn man zag op een foto van een vriend op Instagram kreeg ik kriebeltjes in mijn buik. Ik heb hem een vriendschapsverzoek gestuurd. Vijf jaar later hebben we besloten om onze liefde officieel te bezegelen.” (zb)

