Noord-Korea kan nog deze week intercontinentale raket testen

Volgens Yonhap hebben Zuid-Korea en de Verenigde Staten signalen opgevangen dat Pyongyang een test plant van een nieuw ICBM-systeem, ten vroegste nog deze week.

De VS en Zuid-Korea hadden Noord-Korea er vorige week nog van beschuldigd zo’n nieuw systeem te testen, tijdens twee lanceringen (op 26 februari en 4 maart). Volgens Noord-Korea ging het om tests voor de ontwikkeling van satellieten. Analisten zeggen dat de ontwikkeling van een verkenningssatelliet Noord-Korea een dekmantel levert om de verboden intercontinentale ballistische raketten te testen. Die langeafstandsraketten hebben immers dezelfde technologie.

“Hoewel we niet met zekerheid kunnen zeggen wanneer een raket zal worden gelanceerd, houden we de mogelijkheid sterk in de gaten”, aldus een regeringsbron aan Yonhap.

Kernkoppen

Noord-Korea voerde sinds november 2017 geen testlancering meer uit van een ICBM. In 2017 ging het nog om een grote doorbraak voor de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, die wou aantonen het hele Amerikaanse vasteland te kunnen bedreigen, bericht nieuwsagentschap Bloomberg.

Volgens Amerikaanse functionarissen wijzen de recente tests op een lancering van de Hwasong-17, die tijdens een parade in oktober 2020 was onthuld.

ICBM’s zijn raketten met een reikwijdte van minstens 5.600 kilometer. Ze kunnen ook uitgerust worden met kernkoppen.