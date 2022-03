The Rolling Stones komen naar Koning Boudewijnstadion in Brussel

Mick Jagger en Keith Richards in het MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey in 2019 — © ISOPIX

The Rolling Stones zullen op 11 juli in het Koning Boudewijnstadion in Brussel staan. Dat heeft de band zopas aangekondigd. Het concert maakt deel uit van een nieuwe tournee in 10 Europese landen.

The Rolling Stones zitten dit jaar 60 jaar in het vak. Ter ere van die verjaardag trekken ze deze zomer langs 13 Europese steden in 10 landen om op te treden in volle stadions. De aftrap van de gloednieuwe show en productie ‘SIXTY’ geven ze op 1 juni in Madrid. Op 11 juli 2022 nemen Mick Jagger, Keith Richards en Ronnie Wood, vergezeld door drummer Steve Jordan, het Koning Boudewijnstadion over in Brussel.

Ben jij een grote Stones-fan uit Limburg? Staat 11 juli nu al met stip aangeduid in je agenda? Laat het ons weten en licht even toe waarom jij hun grootste fan bent.

Hoe de nieuwe productie er exact zal uitzien, is nog een verrassing. Fans mogen zich wel zeker verwachten aan een gigantisch podium, een moderne lichtshow en een setlist vol klassiekers. Denk aan: ‘Gimme Shelter’, ‘Paint It Black’, ‘Jumpin’ Jack Flash’, ‘Tumbling Dice’, ‘(I Can’t Get No) Satisfaction’.

Iconische tong in nieuw jasje

Speciaal voor de tournee werd een SIXTY-versie van de iconische tong onthuld, een ontwerp van de bekroonde Britse designer Mark Norton.

De ticketverkoop start op vrijdag 18 maart om 9 uur via greenhousetalent.com.