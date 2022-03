OVERZICHT. Vannacht: “Krim en Donbas door landcorridor verbonden”

De leider van de Russische regio Tsjetsjenië , Ramzan Kadyrov, is naar verluidt in Oekraïne samen met Russische troepen. Dat kan opgemaakt worden uit beelden die gedeeld werden door Tsjetsjeense televisiezenders en gepost werden op Kadyrov’s Telegram-account.

In zijn dagelijks operationeel rapport bericht het Oekraïense leger over verschillende gevallen waarbij Russische militairen geweigerd zouden hebben deel te nemen aan de oorlog . Nog volgens het rapport blijven Russische troepen onder meer civiele gebouwen bombarderen, in strijd met het internationaal humanitair recht . Ook blijft Rusland ballistische ‘Iskander’-raketten vanuit Wit-Rusland afvuren , aldus het rapport. Pogingen van Rusland om Marioepol in te nemen blijven evenwel onsuccesvol.