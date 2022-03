Tom Brady bedenkt zich en gaat voor 23e NFL-seizoen

De Amerikaan Tom Brady, de meest succesvolle atleet uit de geschiedenis van de National Football League (NFL), heeft in een sensationele wending zijn beslissing om met pensioen te gaan, teruggedraaid en zal nog een 23e seizoen in de NFL spelen met de Tampa Bay Buccaneers.

Het icoon van het American Football had begin februari nog maar pas zijn afscheid aangekondigd. De legendarische quarterback, die talloze records op zijn naam heeft staan waaronder zeven eindzeges in de Super Bowl, zei toen dat zijn carrière “een ongelofelijke reis is geweest” en hij de gelukkigste persoon ter wereld was.

Zondag liet hij via Twitter echter weten terug te komen op zijn besluit. “De afgelopen twee maanden heb ik me gerealiseerd dat mijn plaats nog steeds op het veld is en niet op de tribune. Die tijd komt nog wel. Maar nu nog niet”, aldus de echtgenoot van supermodel Gisele Bündchen. “Ik hou van mijn teamgenoten, en ik hou van mijn supporterende familie. Zij maken het allemaal mogelijk. Ik kom terug voor mijn 23e seizoen in Tampa. Onafgemaakte zaken LFG.”

LEES OOK. Geliefd, gehaat maar vooral de ultieme underdog en winnaar: Tom Brady (44) herschreef de Amerikaanse sportgeschiedenis