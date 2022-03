Torres en Dembélé leiden Barcelona naar makkelijke zege tegen Osasuna

Ferran Torres (twee goals) en Ousmane Dembélé (twee assists) waren zondagavond de uitblinkers bij FC Barcelona in een makkelijke 4-0 zege tegen Osasuna.

Voor Barça was het de vierde zege op rij, waardoor de blaugrana in de top drie van La Liga schuiven. Met 51 punten hebben ze nu evenveel punten als Atlético Madrid.

Torres opende na een kwartiertje de score voor de thuisploeg met een penalty, afgedwongen door de jonge Gavi.

Zeven minuten later scoorde de Spaanse winger al zijn tweede goal. Hij werkte een heerlijke pass van Dembélé af aan de hand van een delicate finish voorbij de doelman. Dembélé gaf vijf minuten later zijn tweede assist aan Pierre-Emerick Aubameyang, die van dichtbij scoorde.

Invaller Riqui Puig maakte de 4-0 zege compleet met een rebound in de 75ste minuut.

Real Sociedad had zondagavond op de 28e speeldag van La Liga weinig overschot in een Baskische confrontatie tegen Deportivo Alaves (1-0).De thuisploeg, met basisspeler Adnan Januzaj, beet lange tijd zijn tanden stuk op de tegenstander. Het waren uiteindelijk twee invallers die voor de beslissing zorgden: Martin Zubimendi (70.) trof raak op aangeven van Mikel Oyarzabal. Laatstgenoemde was zeven minuten eerder Januzaj komen vervangen.

Dankzij de overwinning met het kleinste verschil behoudt Sociedad uitzicht op Europees voetbal. Het palmt de zesde plaats in de Spaanse hoogste voetbalafdeling in met 47 punten.