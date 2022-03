Jelle Vossen scoorde zijn 150ste goal in de Jupiler Pro League. — © BELGA

Schrijf het maar op: ook in het seizoen 2022-2023 zal Zulte Waregem in 1A spelen. Mathematisch zeker is het nog niet, maar na de 3-0-zege tegen Eupen kan en mag het eigenlijk niet meer mislopen voor Essevee.