Een stevige prijsverlaging aan de pomp en andere energieprijzen drukken. Dat is de ambitie van de federale regering, die vanavond bijeenkomt om een nieuwe energiedeal uit te werken. Die gaat onder meer over een accijnsverlaging van 17 euro op een volle tank diesel of benzine, een btw-verlaging op gas en elektriciteit, en ook steun voor meer groene energie.