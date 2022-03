Judd Trump pot zesde 147-break weg voor toernooiwinst in Turkish Masters

Judd Trump heeft zondag in Antalya de eerste editie van het Turkish Masters snooker gewonnen. In de finale zette de 32-jarige Engelsman zijn vijf jaar oudere landgenoot Matthew Selt met 10-4 opzij. In het tiende frame liet “The Ace in the Pack” daarbij een 147 maximumbreak optekenen.

Het was de 173e maximumbreak in de snookergeschiedenis, de tiende in een finale en de zevende dit seizoen. Trump voerde het kunststukje nu al zes keer op, net als Shaun Murphy en Ding Junhui. Alleen Ronnie O’Sullivan (15), John Higgins (12), Stephen Hendry (11) en Stuart Bingham (8) deden het vaker.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Trump toonde zich bijzonder productief. Naast de 147 potte hij ook nog breaks van 61, 120, 56, 56, 88, 73, 82 en 114 weg. Selt hield het bij één hoge break: een 61 in het eerste frame. Nadien won hij ook nog het derde spelletje voor een 1-2 voorsprong, maar daarna moest hij het meesterschap van Trump ondergaan.

Het is de 23e full rankingtitel voor Trump. Alleen Ronnie O’Sullivan (38), Stephen Hendry (36), John Higgins (31), Steve Davis (28) en Mark Williams (24) hebben er meer op hun naam. Voor Selt was het nog maar de tweede finale. In 2019 won hij het Indian Open.

Trump kreeg voor zijn zege een cheque van 100.000 pond (119.500 euro) overhandigd, voor Selt was er 45.000 pond (53.500 euro). Op de Order of Merit klimt Selt van de 31e naar de 22e plaats op. Trump blijft de nummer drie, na Mark Selby en Ronnie O’Sullivan. Ook voor Luca Brecel, in de tweede ronde uitgeschakeld, verandert er niets, hij blijft de nummer vijftien van de wereld.