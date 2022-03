Brugge

Zondagavond is een vrouwelijke cipier neergestoken door een gedetineerde in de gevangenis van Brugge. Het incident deed zich iets na 17.00 uur voor, bevestigt woordvoerster Kathleen Van De Vijver. Het slachtoffer kon ter plaatse verzorgd worden. “Er is sprake van ernstige agressie”, klinkt het.