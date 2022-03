Wout van Aert sleurt Roglic als sherpa naar eindzege: “Sinds de Omloop ben ik overal wel favoriet, dat verandert niets”

“Primoz kan aan de streep amper nog pap zeggen. Dat is nog maar weinig gebeurd. Ik denk dat hij het zonder mij niet had gered.” Wout van Aert genoot terecht na van zijn indrukwekkende laatste vijftig kilometer in Parijs-Nice. Daarin stelde hij niet alleen de eindzege voor Roglic veilig en won hij overtuigend het groen, hij zette zich met dit spierballengerol ook meteen super hoog in de top van de favorieten voor Milaan-Sanremo.