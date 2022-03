De averij in Parijs-Nice in cijfers: amper 59 renners in einduitslag, vijf teams eindigen met één renner

Dat aantal is zelfs minder dan in 2020, toen Parijs-Nice een dag vroeger eindigde in het licht van de aankomende coronapandemie. Toen stonden maar zeventien teams aan de start door allerlei corona- en reisperikelen, maar eindigden er toch 69 renners in Parijs-Nice.

Simon Yates won zondag de laatste rit in de Koers naar de Zon, maar was warempel de enige renner van BikeExchange-Jayco die de rittenkoers uitreed. In de laatste rit stapten nog acht renners af voor de start, terwijl liefst 29 renners de laatste rit vroegtijdig afbraken en rechtstreeks naar de bus reden tijdens de beproeving van 115 kilometer. Daardoor eindigden amper 59 renners de wedstrijd. Alleen in 1980 en ‘85 eindigden minder renners de rittenwedstrijd (58).

Door de UCI-regels konden zelfs maar elf teams toegelaten worden in het ploegenklassement. De drie hoogst geklasseerde renners worden gebruikt om dat klassement op te stellen. Alleen konden een pak teams niet eens drie renners in de einduitslag posteren door alle pech.

Solo Houle wordt nog elfde

Bora-Hansgrohe eindigde zonder renners, want kopman Aleksandr Vlasov crashte zondag en haalde de finish niet. Zijn andere ploegmakkers (Sam Bennett, Ryan Mullen en Danny van Poppel) stapten af tijdens de slotrit.

AG2R Citroen Team, B&B Hotels-KTM, Cofidis, EF Education-EasyPost, en Lotto Soudal eindigden met twee renners. Astana Qazaqstan Team, BikeExchange-Jayco, Intermarché-Wanty-Gobert, Israel-Premier Tech en QuickStep-AlphaVinyl finishten met amper één renner.

De strafste prestatie in deze Parijs-Nice kwam dan misschien wel van de Canadees Hugo Houle, die elfde eindigde in het eindklassement. Houle reed een halve Parijs-Nice alleen rond voor Israel-Premier Tech, met de volledige teambus voor zich alleen. Veel leverde dat niet op voor het Israëlische team: ze verzamelden amper 700 euro prijzengeld in deze Parijs-Nice. Jumbo-Visma vertrok ter vergelijking met ruim 45.000 euro aan prijzengeld.