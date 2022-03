De oorlog in Oekraïne heeft al het leven gekost aan tientallen kinderen, honderden zijn gewond geraakt. Liefst 120 scholen zijn gebombardeerd, en drie miljoen kinderen hebben dringend hulp nodig. Dat zegt Geert Cappelaere, Europees directeur bij Unicef. “Ze leven in een hel op aarde, midden in Europa.”