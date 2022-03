vlnr: Wendy Boelaers van de gemeentelijke dienst Welzijn en Jeugd, burgemeester Borremans en Joris Quintens van De Verdieping openen in bijzijn van andere partners officieel de Fietshal — © RR

Heusden-Zolder

In Heusden-Zolder is zaterdag officieel De Fietshal geopend. Met het project willen de gemeente en CVO De Verdieping mensen in een kwetsbare situatie een fiets aanbieden en hen de mogelijkheid bieden deze zelf te herstellen.