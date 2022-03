Limburg United schrijft geschiedenis en wint eerste Beker van België

Wat een stunt van Limburg United. De Limburgers wonnen in een kolkend en met 4.000 toeschouwers gevuld Vorst Nationaal van het ongenaakbare Oostende. Voor de kustploeg de eerste nederlaag van het seizoen. Voor de Limburgers in de nog jonge clubgeschiedenis, opgericht in 2014, de eerste Belgische Cup in de tweede finale. In 2017 verloor het de finale van Oostende in Vorst Nationaal, vandaag pakt het op sublieme fase revanche.

MVP Tyrell Nelson leidde met een double-double en 32 punten en 10 rebounds Limburg United mee naar de bekertriomf. Het legioen uit Hasselt ontplofte. “Chapeau voor mijn jongens. Ze bleven vechten en vooral geloven in succes,” straalde de rookie-coach Raymond Westphalen. Hij begon het seizoen als assistent, nam over na het ontslag van Sacha Massot en mag nu de Cup omhoog steken.

De 69ste finale van de Beker van België bracht een nerveuze start. Beide ploegen leden balverliezen en misten open shots. Het was uiteraard de ervaren Dusan “Generaal” Djordjevic die voor Oostende de debatten opende. Limburg United speelde de nervositeit van zich af, maakte tempo en zag Spencer Littleson met bommen uitpakken. De Limburgers kwamen na 3-2 echter nog maar één keer op voorsprong: 11-10. In een verdedigende eerste kwart was het Levi Randolph die Oostende naar een 13-15 bonusje na het eerste kwart stuwde.

Yannick “Tank” Desiron kwam sterk van de Limburgse bank en de center rolde enkele keren Haris Bratanovic op. Limburg United bleef aandringen, maar Demetrius Conger kwam bij Oostende dan weer heerlijk van de bank. De Amerikaanse forward scoorde elf punten in dat tweede schuifje en stuwde de West-Vlaamse trots naar 23-31. Limburg United wankelde, maar Tyrell Nelson was sterk in the paint en kon met 11 punten en 8 rebounds de schade beperken. Oostende trok toch de rust in met een 35-44 voorsprong.

Limburg United toonde echter karakter, kwam scherp uit de kleedkamer en ontwikkelde weer snelheid. Tyrell Nelson bleef scoren en Clifford Hammonds dropte een bom en bij 49-54 was de aansluiting bijna een feit. Coach Dario Gjergja incasseerde een technische fout en Oostende was van slag. Het derde kwart (17-12) was voor het team uit Hasselt dat zich terug in de match knokte en het slotkwart begon met slechts een 52-56 achterstand.

Het slotschuifje bracht in een kolkend Vorst Nationaal een heuse Cup sfeer. Oostende kwam moeilijk tot scoren en Limburg United rook bloed. Na 56-59 plaatste het een 8-0 tussenspurt en had bij 64-59 de leiding beet. Ondertussen had Dario Gjergja een tweede technische fout geïncasseerd. De coach van Oostende was meteen uitgesloten. Assistent-coach Thierry Declercq moest overnemen. Hij zag Levi Randolph milderen met vrijworpen milderen naar 64-63. Tyrell Nelson was echter on fire en leidde de Limburgers terug naar 69-64. De kustploeg probeerde met vrijworpen nog te milderen, maar een efficiënt en uitgekookt Limburg United liet de bekerwinst niet meer ontsnappen. Limburg United-Oostende 79-73Kwarts: 13-15, 22-29, 17-12, 27-17